Se registra sismo a horas del fin del año: ¿El último del 2022?

Cuando pensábamos que los sismos ya nos habían dejado tranquilos en el 2022, el Sismológico Nacional reportó este viernes 30 de diciembre un sismo de 4.8 grados Richter con epicentro a 57 kilómetros del sur de Coalcomán, Michoacán.

¿Cómo diferenciar un sismo de una réplica? El especialista explica.

El sismo tuvo lugar la mañana de este viernes, a las 9:35 horas y tuvo una intensidad moderada. Este movimiento telúrico es una réplica del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2022.

De manera preliminar, el Sismológico Nacional informó que el sismo fue de 5.0 grados Richter, pero minutos más tarde se confirmó que la magnitud del movimiento fue de 4.8 grados.

ACTUALIZACIÓN: SISMO Magnitud 4.8 Loc 57 km al SUR de COALCOMAN, MICH 30/12/22 09:35:51 Lat 18.26 Lon -103.20 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 30, 2022

¿Hubo afectaciones? A través de su cuenta de Twitter, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no hubo afectaciones en los estados donde fue perceptible el movimiento telúrico, así mismo, indicó que se mantiene en contacto con las unidades estatales y municipales de Protección Civil.

¿Dónde se sintió el sismo?

Como mencionamos anteriormente, el epicentro del sismo tuvo lugar en Michoacán, pero Protección Civil de Jalisco informó que el movimiento telúrico se percibió en los municipios de Zapotlán el Grande y Tuxpan.

En Colima se llegó a sentir en algunas zonas, pero no hubo afectaciones, mientras que en el resto de los estados no hay reportes de que se haya sentido. En la CDMX no se activaron las alertas por lo mismo.

¿En qué mes tiembla más?

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, septiembre no es el mes que más tiembla en México, sino diciembre, de acuerdo con información del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según el catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, los sismos de 6 o más grados, ocurren más durante diciembre que en septiembre.

Según el mismo catálogo, desde 1900 ha habido cuatro sismos de 8 grados o más en México, dos de ellos en septiembre (1985 y 2017), uno en junio (1932) y otro en octubre (1995).