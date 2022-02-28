FOTOS | Sebastián Yatra no regalaría una joya tan costosa como Nodal lo hizo con Belinda.

Hace casi un mes Christian Nodal anunció a través de sus historias de Instagram que su compromiso con Belinda terminó, sin embargo, su ruptura y qué pasará con el anillo de compromiso siguen dando mucho de qué hablar.

Los medios de comunicación han preguntado a los colegas de la pareja que opinan al respecto, muchos han preferido no opinar al respeto y otros más se han animado a dar su humilde opinión.

En entrevista con la prensa mexicana, el cantante colombiano Sebastián Yatra dio su opinión respecto al costoso anillo de compromiso que su colega le dio a la cantante de música pop.

Para sorpresa de muchos, el cantante señaló que él nunca regalaría una joya tan costosa a una pareja, pese a que su comentario sea tomado por muchos como “tacaño” y explicó por qué.

“Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá. Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser”, contó.

Tras su declaración, los usuarios de las redes sociales lamentaron que Christian Nodal no haya tenido oportunidad de platicar con Sebastián Yatra antes de haberse regalado una joya que, según se sabe, sigue pagando.

