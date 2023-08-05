Secretaría del Trabajo e Injuve realizarán Feria del Empleo para jóvenes de Tamaulipas

Tendrá lugar en el Centro de Convenciones Expo Tampico, el día viernes 4 de agosto.

Las y los jóvenes tendrán la oportunidad de recibir atención personalizada por parte de los representantes de las empresas.

Los buscadores de trabajo podrán entregar sus solicitudes de empleo y currículum vitae.



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Injuve Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, llevarán a cabo la feria de vinculación laboral “Empleo Joven”, el próximo viernes 4 de agosto en el Centro de Convenciones Expo Tampico.



La directora general del Injuve, Judith Katalyna Méndez Cepeda, informó que con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, Olga Sosa Ruíz, se realizará este evento en el que las y los jóvenes, tendrán la oportunidad de recibir atención personalizada por parte de los representantes de las empresas que estarán presentes ofreciendo vacantes laborales en el área comercial, industrial y de servicios, entre otras.



Agregó que durante la entrevista los buscadores de trabajo podrán entregar sus solicitudes de empleo y currículum vitae, además de exponer sus conocimientos y aptitudes para ser prospectos a un puesto de su interés.



Por su parte, las empresas valorarán el perfil en cuanto a preparación y conocimientos de los aspirantes para poder ser reclutados, informando sobre las jornadas laborales, salarios y prestaciones de ley, entre otros aspectos.



Katalyna Méndez Cepeda, dijo que con este tipo de eventos se busca disminuir el desempleo contribuyendo a la economía de las juventudes tamaulipecas, mientras que las empresas siguen fortaleciendo su recurso humano, facilitando la inclusión y contratación de jóvenes sin experiencia laboral.