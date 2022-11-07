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FOTOS | Selena Gomez por fin confesó todo sobre su relación con Justin Bieber.

¿Por qué Selena Gomez dijo que terminar con Justin Bieber fue lo mejor que le pudo haber pasado? ¡Te contamos los detalles!

Por: TV Azteca

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