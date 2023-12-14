La sentencia contra el policía involucrado en la muerte de Octavio Ocaña se dará este jueves

Aunque, se esperaba que este miércoles se dictara sentencia en el juicio por la muerte de Octavio Pérez Ocaña, la jueza a cargo, ordenó un receso y será hasta la tarde de hoy jueves, que el policía Leopoldo “N”, acusado de homicidio doloso, abuso de autoridad y de haber alterado la escena del crimen, escuche el fallo final.

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¿Qué dice el abogado de la familia?

Así lo confirmó el abogado de la familia del extinto actor, quienes han tenido una lucha incansable.

Yo creo que un caso como este, no podría ser más cardíaco, ni menos cardíaco, porque la jueza advirtió que por la relevancia del asunto y después de dos horas y media de puro debate, entre la defensa y sus servidores, pues la jueza determinó dar un receso, que termina el día de mañana a las 4 de la tarde

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Por cierto que la audiencia de esta tarde será pública, así que los medios de comunicación podrán atestiguarla, aunque con algunas limitantes.

