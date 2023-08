SEP: En estos estados no se distribuyeron los libros de texto gratuitos

Hay ciertas noticias que son agradables de contar, como hay otras que son completamente lo opuesto. Ahora bien, desde esa perspectiva, es que vamos a tener que hablar en qué estados no se distribuyeron los libros de texto gratuito de la SEP.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ,ha emprendido esta tarea con la premisa de hacer frente al ciclo escolar 2023/2024 que acaba de comenzar. Pero existen ciertos espacios dentro del país, donde el material que debería haber estado al alcance no lo estuvo, por distintos motivos de ideología y culturales.

Programa 16 enero 2023 Parte 2 | Muchos datos en La Escuelita VLA.

Te puede interesar:SEP: ¿Hay puente por el 15 y 16 de septiembre?

¿En qué estados no se distribuyeron los libros de texto gratuito de la SEP?

Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán son los estados que no distribuyeron los libros de texto gratuito de la SEP.

Leticia Ramírez, titular de la dependencia a nivel nacional, comentó lo siguiente: “Donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y Coahuila, porque tanto la Gobernadora Campos, como el Gobernador Riquelme, han establecido una controversia constitucional y el Ministro Luis María Aguilar, ha determinado que los libros no se repartan. Por eso, las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. Esperemos que esto avance. Por parte de la SEP, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que nosotros cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, que es entregar materiales para garantizar la educación”.

La polémica de los libros de texto gratuito tienen varias semanas, donde las autoridades, padres de familia y docentes, nos han logrado llegar a un acuerdo en ciertas regiones del país.

También te puede interesar: SEP: ¿Hay puente el 15 y 16 de septiembre?

Sin embargo, muchas otras personas opinan que esto solo afecta a los alumnos, quienes no tienen el material disponible.