Sergio Goyri rompe el silencio sobre la acusación hecha en su contra por Paty Muñoz.

Fue en el año 2020 cuando Paty Muñoz denunció haber sido víctima de acoso por parte del actor Sergio Goyri, asegurando que intentó besarla a la fuerza en un camerino, ahora el actor responde al ser cuestionado por dichas acusaciones en su contra.

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Otra cosa, gracias, con permiso, gracias. No sé de qué me estás hablando, no sé

La polémica de Sergio Goyri con ‘Canelo’ Álvarez.

A propósito de polémicas, hace algunos meses, Sergio Goyri recriminó a Saúl 'Canelo' Álvarez, apoyar al Club Atlas, cuando antes había dicho ser fanático del equipo Chivas.

A ver señor Canelo, querías comprar las Chivas y te pones la playera del Atlas, no manches… tiene un conflicto de identidad. Es un gran personaje, es un gran deportista...

Sin embargo, no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el actor, pues hace unos años hizo unas desafortunadas declaraciones sobre la nominación de Yalitza Aparicio en los premios Oscar.

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Por lo que, nuevamente fue cuestionado sobre el trabajo que hace la oaxaqueña en el mundo del espectáculo, a lo que Sergio Goyri respondió de forma muy contundente, pero evitando ser grosero como sucedió en otra ocasión.