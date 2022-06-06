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FOTOS | ¿Shakira sufrió una crisis de ansiedad tras separación de Piqué? ¡Ella lo aclara todo!

Una ambulancia afuera de la residencia de la cantante provocó que diferentes medios de España aseguraran que se encontraba mal tras tomar la decisión de separarse del padre de sus hijos.

Por: TV Azteca

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