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FOTOS | Deuda de Shakira con Hacienda está por las nubes, ¡les debe 6,6 millones de euros!

Se dice que la cantante omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir su cuota a pagar a Hacienda. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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