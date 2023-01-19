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FOTOS | Shakira no quiere ver ni de lejitos a sus exsuegros y manda a construir una enorme barda.

Una enorme mezcladora de cemento entró a la mansión de Shakira para iniciar el trabajo de construcción.

Por: TV Azteca

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