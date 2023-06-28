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FOTOS | Shakira factura tan bien que en tres días amuebló su exmansión de Barcelona.

La prensa española reportó que la colombiana no escatimó en gastos para amueblar la casa donde vivió con su ex. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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