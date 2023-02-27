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FOTOS | Estos son los arreglitos estéticos que se hizo Shakira para su nuevo video.

Medios españoles revelan los arreglos estéticos que Shakira se hizo para su más reciente colaboración con Karol G. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

Shakira arreglitos esteticos.jpg
Shakira Baile (2).jpg
Shakira antes y despues.jpg
Shakira Baile (5).jpg
Shakira canciones nuevas.jpg
Shakira Alfombra roja.jpg
Shakira de azul video nuevo.jpg
Shakira Baile (6).jpg
Shakira con karol g riendose.jpg
Shakira baile.jpg
Shakira de azul.jpg
Shakira chinos.jpg
Shakira que se hizo.jpg
Shakira Baile (7).jpg
Shakira video cancion karol g.jpg
Shakira En el Súper bowl.jpg
Shakira video karol g.jpg
Shakira de rojo.jpg
Shakira y karol g.jpg
Shakira Estrella de Hollywood.jpg
Shakira t karol g bichotas.jpg
Shakira gorra.jpg
Shakira zon karol g.jpg
Shakira Evento.jpg
Shakira Feliz.jpg
Shakira prensa.jpg
Shakira rosa.jpg
Shakira sb.jpg
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