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FOTOS | Astrólogo recuerda que cada 12 años la vida de Shakira sufre un cambio.

De acuerdo con un astrólogo colombiano, la vida de la cantante suele tener cambios significativos cada 12 años y así como se enamoró de Piqué, ahora le toca soltarlo.

Por: TV Azteca

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Crédito_ Instagram_ Cristy Nodal _ @cristy_nodal - 2021-03-08T095545.016.jpg
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