Shakira batea a Tom Cruise, le pide que la deje en paz.

Shakira se ha convertido en la nueva soltera codiciada de toda Latinoamérica y tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, parece que le llueven los galanes. Mucho se ha especulado sobre los famosos que presuntamente han mostrado interés en la barranquillera como Henry Cavill, Chris Evan y Lewis Hamilton. Desde que regresó a Miami, ha iniciado una nueva vida para ella y sus pequeños Milan y Sasha, en la que se ve muy feliz en varios eventos tanto de día como de noche y rodeada de sus hijos y buenos amigos. Hace unas semanas durante la carrera de la Fórmula 1 se vio a la colombiana junto a Tom Cruise, por lo que los rumores de un supuesto interés por parte del actor hacia la cantante no se hicieron esperar.

¡Los conductores intentaron arreglarle el corazón a Shakira!

Te puede interesar: Shakira: acusan a la cantante de plagio por “Acróstico”.

¿Por qué se cree que entre Shakira y Tom Cruise existe un romance?

Durante el encuentro entre ambos artistas en el Gran Premio de Miami se les pudo ver muy cerca, incluso hasta el actor interactuó con el pequeño Milan que acompañaba a su madre. Otros medios aseguran que su amistad tiene varios años pero que no habían convivido tanto como aquel día.

Circularon varias fotos de ellos durante la carrera y el medio ‘Insider’ asegura que Tom sintió una fuerte conexión con la colombiana y que incluso les presumió a sus amigos más cercanos su enamoramiento. La fuente añade que Cruise actuó de manera similar a cuando conoció a su exesposa Katie Holmes en 2005.

Te puede interesar: Shakira habla tras el éxito de Acróstico: ¿Responde a amenaza de Piqué?

¿Qué ha hecho Shakira tras el coqueteo de Cruise?

Para Shakira, al principio los rumores sobre su supuesto romance con el actor de Top Gun le habían parecido graciosos; no obstante, cuando él comenzó a buscarla con más frecuencia y a mostrar interés, la intérprete no tuvo de otra más que rechazarlo

Una fuente cercana habló con la revista ‘Heat’ y dijo que Shakira le ha estado rogando a Tom Cruise que deje de buscarla, ya que no está interesada en encontrar el amor en este momento. “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada. Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera por ahora”.

De momento Shakira está enfocada en la crianza de sus hijos, su carrera musical y en finiquitar cualquier asunto legal o que tenga relación con su expareja.