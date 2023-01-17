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FOTOS | ¡El hijo mayor de Shakira, fue quien la motivó a hacer la colaboración con BZRP!

Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué, habría motivado a su mamá para hacer su sesión con BZRP, ¡¿qué?! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira y Pique en beso.jpg
Shakira y Pique en la nieve.jpg
Shakira y Pique beso.jpg
Shakira tocando bateria.jpg
Shakira y Pique abrazados.jpg
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Shakira y Pique Halloween.jpg
Shakira y Pique haciendo caras.jpg
Shakira y Pique en Otoño.jpg
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