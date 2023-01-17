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FOTOS | ¡Shakira sí que está facturando! "Music Sessions #53", rompió récords.

De lo peor, Shakira sacó lo mejor... ¡Y vaya que está facturando con su canción con BZRP “Music Sessions #53"! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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