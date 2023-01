Shakira ya prepara nueva canción para Piqué y no lo hace sola.

Aunque ya había rumores sobre una supuesta colaboración entre la colombiana Shakira y un productor argentino, este día parecen llegar a su fin, ya que a través de redes sociales anunciaron que están próximos a estrenar una canción, que posiblemente se posicionará en el gusto de sus seguidores.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Y es bien sabido que después de un rompimiento, los artistas componen grandes éxitos que tienen gran repercusión y conectan con miles de personas.

¿Con quién hará colaboracion Shakira para nueva canción?

Este martes, el propio Bizarrap confirmó la colaboración con la cantante Shakira, así que todo parece indicar que se trata de la BZRP Music Session #53; y que por lo tanto, se lanzará este miércoles en todas las plataformas digitales. Además, el productor argentino compartió la típica foto de la artista invitada en el estudio.

¿Cómo surgió la colaboración entre Shakira y Bizarrap?

El paparazzi, Jordi Martin, que ha seguido a Shakira desde hace más de 10 años, había confirmado desde agosto pasado la presencia del equipo del productor argentino en Barcelona, desde donde presuntamente se había grabado dicha colaboración.





A pesar de que ninguno ha dado más detalles sobre el tema a estrenar, es cierto que ya hemos sido testigos de la inspiración de la cantante colombiana y más después de haberse divorciado de Piqué, pues conforme pasa el tiempo, salen a la luz más detalles sobre la causa de su separación, siendo las múltiples infidelidades del ex futbolista las más sonadas.

Así que se espera un éxito arrollador al estilo de “Te felicito” y “Monotonía”, y en redes ya se ha filtrado una presunta letra de lo que podría ser.



“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué”.

No sabemos si esta sea una prueba de lo que podríamos escuchar mañana, pero bien podría usarse en redes sociales para crear contenido.