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FOTOS | Shakira habla de traición y menosprecio a inicios del 2023.

La colombiana escribió un contundente mensaje sobre la vida, el amor, el desamor y el futuro.

Por: TV Azteca

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