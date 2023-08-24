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FOTOS | Clara Chía explota contra Piqué por aceptar una condición de Shakira

Medios españoles reportan que Clara Chía estaría molesta con Piqué, pues le exigió que le diera su lugar ante Shakira. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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