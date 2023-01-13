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FOTOS | Shakira lanza fuerte mensaje a su exsuegra desde su balcón.

La cantante colombiana colocó una enorme figura con un aparente mensaje para Bernabéu.

Por: TV Azteca

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