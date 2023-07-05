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FOTOS | Shakira llena su copa vacía con "pedradas" para Piqué, ¡aunque ella lo niega!

La colombiana dice que su nueva canción no tiene una dedicatoria, pero sus seguidores aseguran que sí. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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