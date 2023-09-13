  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira dedica hermosas palabras a sus hijos en los MTV Video Music Awards 2023

La colombiana también dedicó su triunfo a sus padres y gente que no la ha dejado caer. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Shakira (9).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (14).jpg
Shakira (17).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira.jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (21).jpg
Shakira (7).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (9).jpg
Shakira (18).jpg
Shakira (15).jpg
17.png
/
Shakira (9).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (14).jpg
Shakira (17).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira.jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (21).jpg
Shakira (7).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (9).jpg
Shakira (18).jpg
Shakira (15).jpg
17.png
Shakira (9).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (14).jpg
Shakira (17).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira.jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (21).jpg
Shakira (7).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (9).jpg
Shakira (18).jpg
Shakira (15).jpg
17.png
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado