  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira podría demandar a Anuel AA por mencionarla en "Más rica que ayer".

Todo parece indicar que a la cantante no le hizo gracia que el ex de Karol G la “embarrara” en su nueva canción.

Por: TV Azteca

Shakira (12).jpg
Anuel AA (3).jpg
Shakira (6).jpg
Anuel AA (11).jpg
Anuel AA (5).jpg
Shakira.jpg
Shakira.jpg
Anuel AA (6).jpg
Shakira (2).jpg
Anuel AA (7).jpg
Shakira (5).jpg
Anuel AA (9).jpg
Shakira (2).jpg
Anuel AA (8).jpg
Shakira (15).jpg
Anuel AA (13).jpg
Shakira (6).jpg
Anuel AA (17).jpg
Shakira (17).jpg
Anuel AA.jpg
Shakira (5).jpg
Anuel AA (16).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (4).jpg
Anuel AA (15).jpg
Shakira (7).jpg
Anuel AA (4).jpg
Anuel AA (2).jpg
Anuel AA (18).jpg
Shakira (15).jpg
/
Shakira (12).jpg
Anuel AA (3).jpg
Shakira (6).jpg
Anuel AA (11).jpg
Anuel AA (5).jpg
Shakira.jpg
Shakira.jpg
Anuel AA (6).jpg
Shakira (2).jpg
Anuel AA (7).jpg
Shakira (5).jpg
Anuel AA (9).jpg
Shakira (2).jpg
Anuel AA (8).jpg
Shakira (15).jpg
Anuel AA (13).jpg
Shakira (6).jpg
Anuel AA (17).jpg
Shakira (17).jpg
Anuel AA.jpg
Shakira (5).jpg
Anuel AA (16).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (4).jpg
Anuel AA (15).jpg
Shakira (7).jpg
Anuel AA (4).jpg
Anuel AA (2).jpg
Anuel AA (18).jpg
Shakira (15).jpg
Shakira (12).jpg
Anuel AA (3).jpg
Shakira (6).jpg
Anuel AA (11).jpg
Anuel AA (5).jpg
Shakira.jpg
Shakira.jpg
Anuel AA (6).jpg
Shakira (2).jpg
Anuel AA (7).jpg
Shakira (5).jpg
Anuel AA (9).jpg
Shakira (2).jpg
Anuel AA (8).jpg
Shakira (15).jpg
Anuel AA (13).jpg
Shakira (6).jpg
Anuel AA (17).jpg
Shakira (17).jpg
Anuel AA.jpg
Shakira (5).jpg
Anuel AA (16).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (4).jpg
Anuel AA (15).jpg
Shakira (7).jpg
Anuel AA (4).jpg
Anuel AA (2).jpg
Anuel AA (18).jpg
Shakira (15).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado