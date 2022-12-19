  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Revelan cómo se enteró Shakira de que Piqué le estaba poniendo los cuernos.

La prensa española reveló el detalle que la colombiana notó en su casa y que de inmediato provocó que se diera cuenta de que algo andaba mal.

Por: TV Azteca

Shakira (6).jpg
Shakira (18).jpg
Shakira (7).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (16).jpg
Shakira (19).jpg
Shakis (3).jpg
Shakira (20).jpg
Shakira (15).jpg
Shakira (14).jpg
Shakis (4).jpg
Shakira (13).jpg
Shakira (12).jpg
Shakis (5).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (21).jpg
Shakira.jpg
Shakira (5).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira (8).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (17).jpg
Shakira y Pique cariñosos (2).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (9).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (2).jpg
/
Shakira (6).jpg
Shakira (18).jpg
Shakira (7).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (16).jpg
Shakira (19).jpg
Shakis (3).jpg
Shakira (20).jpg
Shakira (15).jpg
Shakira (14).jpg
Shakis (4).jpg
Shakira (13).jpg
Shakira (12).jpg
Shakis (5).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (21).jpg
Shakira.jpg
Shakira (5).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira (8).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (17).jpg
Shakira y Pique cariñosos (2).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (9).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (2).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (18).jpg
Shakira (7).jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (16).jpg
Shakira (19).jpg
Shakis (3).jpg
Shakira (20).jpg
Shakira (15).jpg
Shakira (14).jpg
Shakis (4).jpg
Shakira (13).jpg
Shakira (12).jpg
Shakis (5).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (21).jpg
Shakira.jpg
Shakira (5).jpg
Shakis (2).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira (8).jpg
Shakira (4).jpg
Shakira (17).jpg
Shakira y Pique cariñosos (2).jpg
Shakira (3).jpg
Shakira (10).jpg
Shakira (9).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (2).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado