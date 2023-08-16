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FOTOS | Shakira y Drake fueron captados saliendo juntos de fiesta ¿nuevo romance?

Salieron a la luz fotografías de la colombiana y el canadiense saliendo de una fiesta en Los Ángeles, California. ¿Habrá romance? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Shakira saludando.jpg
Drake saludando.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Drake selfie (2).jpg
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Shakira con gorro.jpg
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