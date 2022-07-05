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FOTOS | ¿Shakira está embarazada? Comienzan los rumores.

Luego de que se confirmaran los rumores de su separación con Piqué. Shakira desata rumores de embarazo por un video.

Por: TV Azteca

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