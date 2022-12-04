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FOTOS | Shakira abandona España con todo y maletas mientras Piqué se queda con los niños.

La colombiana fue captada en el aeropuerto de Barcelona “huyendo” a Miami, Florida.

Por: TV Azteca

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