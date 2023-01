Shakira hace arder las redes sociales tras palabras sobre su exsuegra.

¿Es Shakira la artista que más ha dado qué hablar en estos 19 días del 2023? Sin duda alguna. El impacto que ha generado su participación en la reciente Bizarrap Session persiste y en la misma uno de los blancos a los que apuntó fue su exsuegra, mamá de Gerard Piqué.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

La oriunda de Barranquilla se despachó con una serie de frases contundentes para contra Gerard Piqué. El exfutbolista del Barcelona fue mencionado como también su relación con Clara Chía Martí, mujer a quien conoció trabajando en el Grupo Kosmos, espacio en el que el catalán es uno de los principales accionistas.

Las referencias a marcas de relojes como de coches incluso sorprendieron, pero más impactó la mención a la madre del campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 (mismo torneo en el que se conocieron). Obviamente que los internautas expresaron muchas opiniones.

¿Qué dijeron en las redes sociales sobre las palabras de Shakira a su exsuegra?

Montserrat Bernabeu, nombre de la mujer en cuestión, fue muy comentada a partir de una nota vieja que se le realizó en 2012 a Shakira para Vogue. En la misma mostraba un gran cambio de imagen y al ser consultada comentó: “ese corte fue el peor error que cometí. Me lo dijo mi suegra, que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado. Suegra, no vuelvo a hacer caso a tus consejos estéticos”.

El consejo estético que #Shakira jamás le perdonará a su suegra#Internacional pic.twitter.com/i8Q8XvNpFk — AMBA 24 (@amba24noticias) June 28, 2021

Palabras de esta índole fueron compartidas por el público de las redes sociales que aprovechó para recordar que podía llegar a existir cierta dosis de tensión entre las partes. Es claro que había algún tipo de resentimiento sino no se explica la mención que le hizo la cantante en el tema.

Mientras esto acontece hay que mencionar que Shakira ha puesto una bruja (no persona) que siempre está mirando en dirección a la cocina de Montserrat. Por lo pronto se desconoce el motivo por el que esto sucede pero es una realidad.