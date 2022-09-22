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FOTOS | Shakira revela detalles de su separación de Piqué.

La cantante ofreció una conmovedora entrevista en la que dejó al descubierto el duro momento por el que atraviesa y lo que ella en realidad pensaba de su relación.

Por: TV Azteca

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