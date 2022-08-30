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FOTOS | ¿Shakira fue quien filtró foto de Piqué besándose con Clara?

En España corre el rumor de que la colombiana fue quien filtró la imagen del futbolista en pleno beso con su veinteañera.

Por: TV Azteca

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