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FOTOS | Shakira paga más de $50,000 pesos a niñera, ¡pero pide esto a cambio!

Shakira está en la búsqueda de niñera para sus hijos y paga muy bien, pero los requisitos que pide no están nada sencillos. Te contamos.

Por: TV Azteca

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