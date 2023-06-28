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FOTOS | Shakira confiesa que sentía que se moría luego de su ruptura.

Shakira habló sobre qué ha hecho para salir adelante luego de su ruptura con Gerard Piqué. Dice que ya está “reconstruyendo el nido”. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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