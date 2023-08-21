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FOTOS | Shakira tuvo la mejor cita de los últimos meses montada en un jet ski

La colombiana aprovechó el buen clima de Miami, Florida, para divertirse al máximo. Todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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