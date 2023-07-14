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FOTOS | ¿Shakira le echó el ojo a otro deportista? ¡Te contamos con quién la relacionan!

Fuertes rumores aseguran que Shakira está de coqueta con otro deportista. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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