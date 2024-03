Shakira lanza última indirecta a Gerard Piqué y le dice adiós

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue y el día de ayer Shakira estrenó su más reciente material discográfico, titulado “Las Mujeres ya no Lloran”, el cual incluye 16 canciones, entre las que destaca una última tiradera contra Gerard Piqué.

¿Cuáles son las canciones de “Las Mujeres ya no Lloran”? El disco cuenta con 16 temas: ocho nuevos, más un remix, así como siete sencillos en los que destacan las colaboraciones con Bizarrap, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna y Manuel Turizo.



Puntería feat. Cardi B

La fuerte feat. Bizarrap

Tiempo sin Verte

Cohete feat. Rauw Alejandro

Entre paréntesis feat. Grupo Frontera

Cómo, dónde y cuándo

Nassau

Última

Te felicito feat. Rauw Alejandro

Monotonía feat. Ozuna

BZRP Music Session 53 feat. Bizarrap

TQG feat. Karol G

Acróstico

Copa vacía feat. Manuel Turizo

El Jefe feat. Fuerza Regida

BZRP Music Session 53 feat. DJ Tiësto

¿Cuál es la última tiradera a Piqué?

Tal como su nombre lo dice, la última tiradera a Gerard Piqué lleva el mismo nombre (“Última”) y con este tema Shakira cierra su capítulo de amor con el exfutbolista del FC Barcelona y le dice adiós.

La “Última” es una balada con la cual Shakira regresa a sus orígenes musicales. En esta canción, la colombiana plasma lo que parece ser una conversación con Piqué, misma en la que se despide de él.

“Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido”, inicia diciendo.

“Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban (…) Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba, y para mí todo era poco, insuficiente”, añade.

“Seguramente con el tiempo me arrepienta, y algún día quiera volver a tocar tu puerta. Pero ahora debo aprender a estar sola. Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido. Que ya está decidido, nos queda lo aprendido”.