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FOTOS | Exempleada tacha de “mandona” a Shakira.

La mujer reveló que ella como empleada tenía prohibido voltear a verla o dirigirle la palabra, ¡además resaltó su mal genio!

Por: TV Azteca

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