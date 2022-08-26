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FOTOS | Mientras Piqué se pasea con su nuevo amor, Shakira lo mantiene 'vivo' en Instagram.

La cantante se ha mostrado muy madura y no ha eliminado las fotografías del padre de sus hijos de su Instagram.

Por: TV Azteca

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