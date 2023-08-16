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FOTOS | Revelan supuesto problema que Shakira provocó entre Piqué y Clara Chía

Una condición de la barranquillera podría estar enfureciendo a Clara Chía. Todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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