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FOTOS | Shakira "explota" contra Piqué por exponer a su hijo en un en vivo.

La colombiana no autorizó al padre de sus hijos incluir a Milan en una charla apta solo para adultos.

Por: TV Azteca

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