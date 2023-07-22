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FOTOS | Shakira se molestó con un reportero tras pregunta sobre el amor frente a sus hijos

La colombiana Shakira se molestó con un reportero cuando le preguntó sobre Cupido. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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