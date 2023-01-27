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FOTOS | Shakira no logra desbancar a Miley Cyrus y aparece en el top 10 del Billboard Hot 100.

La colombiana no logra superar a la estadounidense quien le arrebató el puesto número uno.

Por: Tv Azteca

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