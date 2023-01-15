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FOTOS | A Shakira se le resbalan las burlas de Piqué y celebra ser la mujer más escuchada a nivel mundial.

La colombiana habló de todo lo que le ha dejado “BZRP Music Sessions 53” en cuestión de horas.

Por: TV Azteca

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