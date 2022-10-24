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FOTOS | Shakira pide respeto para su familia tras hospitalización de su padre.

La cantante colombiana desea pasar este momento familiar tan complicado en santa paz por lo que ha pedido un poco de privacidad.

Por: TV Azteca

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