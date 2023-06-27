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FOTOS | Shakira supo de la infidelidad de Piqué cuando su papá estaba en terapia intensiva.

La cantante colombiana recordó que se enteró que Gerard Piqué le era infiel, mientras su papá estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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