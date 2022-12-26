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FOTOS | Shakira pasa Navidad en el desierto con sus hijos con un objetivo: encontrar serenidad.

La cantante compartió con sus fans el lugar donde pasó Navidad arropada de los suyos.

Por: TV Azteca

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