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FOTOS | Shakira confirma que se está separando de Gerard Piqué en medio de rumores de infidelidad.

A través de un comunicado de prensa la intérprete de “Te felicito” confirmó que después de 12 años su relación ha llegado a su fin.

Por: TV Azteca

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