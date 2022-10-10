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FOTOS | Shakira lanza contundente mensaje a Piqué en redes sociales.

“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”. Publicó Shakira con un video de una persona aplastando un corazón.

Por: TV Aztec

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