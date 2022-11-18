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FOTOS | Se reveló la verdadera razón por la que Piqué dejó a Shakira.

Amiga de Clara Chía reveló por qué Piqué abandonó a Shakira... ¿Será verdad? Te contamos todos los detalles de su declaración.

Por: TV Azteca

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