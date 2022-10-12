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FOTOS | ¡Hijos de Shakira ya conviven con la novia de Piqué!

No se esperó nada el futbolista español. Tiene unos meses que se separó de Shakira y ahora sus hijos ya conviven con su novia.

Por: TV Azteca

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