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FOTOS | ¡Shakira quería tener un tercer hijo con Piqué y se sometió a tratamiento!

Medios españoles aseguran que Shakira quería tener una hija con Piqué y se sometió a un tratamiento de fertilidad antes de su separación.

Por: Tv Azteca

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